Это стало возможным благодаря современным станциям возврата и выдачи книг.

Владимирская областная научная библиотека имени М.Горького работает в круглосуточном режиме. Это стало возможным благодаря современным станциям возврата и выдачи книг.Бесконтактное оборудование не требует присутствия сотрудника. Читатель заказывает книгу заранее в электронном каталоге, а получить её может в любое удобное время. Потребуется лишь читательский билет с RFID-меткой. Сдать книгу можно аналогичным способом. Формат стал востребованным. Через «возвратчик» уже сдано более 4000 книг.Подробная инструкция опубликована учреждения.