Энергетики не только рассказали ребятам о правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов и дома, но и напомнили о простых и крайне важных правилах бережного отношения к природе и ее ресурсам.

Сотрудники Владимирского филиала «Т Плюс» и Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели урок для учеников 1-го класса школы № 31 г. Владимира в рамках межрегиональных проектов «Т Плюс» «Безопасность тепла» и «Экология».Энергетики не только рассказали ребятам о правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов и дома, но и напомнили о простых и крайне важных правилах бережного отношения к природе и ее ресурсам.Урок прошел в игровой форме. Усвоить материал помогла викторина, которую провел друг детей энергетик Теплослав. По завершении все ребята получили памятные подарки от «Т Плюс».Специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» регулярно проводят уроки энергобезопасности для детей в школах, летних лагерях, устраивают тематические площадки на городских праздниках, выезжают в детские дома и ПВР. За 2022 г. в мероприятиях приняло участие более 1100 детей.С 2023 г. в программу включена тема экологии и бережного отношения к ресурсам планеты. До конца года уроки энергобезопасности и экологии состоятся во всех городах присутствия «Т Плюс».Реклама.