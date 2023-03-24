Регион участвует в пилотном проекте Минздрава РФ по решению проблемы записи на приём к врачу.

Во Владимирской области единая медицинская регистратура до сих пор не заработала из-за ошибок в базе данных. Регион участвует в пилотном проекте Минздрава РФ по решению проблемы записи пациентов на приём к врачу.Как рассказал министр здравоохранения Владимирской области Артём Осипов, когда система заработает владимирцы смогут записаться к специалистам 14 направлений. Запустить проект «Инцидент-38» должны были с 1 марта, но что-то пошло не так.«Наша база данных содержит большое количество информационных ошибок. Зачастую неверно внесены данные СНИЛС, буквы в фамилиях пациентов могут не совпадать (например: «е» и «ё»). Все недостатки сейчас активно устраняются», - пояснил главврач региона.Технически всё готово. Специалисты колл-центров прошли обучение. Однако точную дату запуска единой медицинской регистратуры власти пока не называют.