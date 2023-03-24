«РОСГЛАВПИВО» подвело итоги конкурса, который проходил при поддержке федеральных ведомств.

Завод из Гусь-Хрустального завоевал три награды всероссийского конкурса пивоваров. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.«РОСГЛАВПИВО» подвело итоги конкурса, который проходил при поддержке федеральных ведомств. Более 160 отечественных и зарубежных компаний подали заявки на участие. Жюри выбирало лучшие напитки из 502 представленных образцов. Оно состояло из профессионалов отрасли пивоварения России, Беларуси, Казахстана, Армении, Европы и США.В результате «Пивобезалкогольный завод «Гусь-Хрустальный» получил две золотые награды в категориях «Немецкий стиль Келлерпилс» и «Экспериментальное пиво», а также бронзовую в номинации «Немецкий стиль Келлербир».