Проблему удалось решить лишь после вмешательства прокуратуры.

Во Владимирской области чиновники не переселили мать погибшего военнослужащего из аварийного дома. Более того, как реготделение ОНФ, власти предложили приобрести новое жильё на выплату за погибшего в СВО сына.«Мы приехали в поселок Уршельский по просьбе матери военнослужащего Мурада Куртлиева, который погиб в зоне СВО. У 28-летнего парня остались жена и маленький сын. Прощание с военным состоялось 3 февраля. Мама погибшего воина Елена Курьякова ютится в ветхом доме без удобств и несколько лет ждет либо переселения, либо компенсации. В доме на улице Театральной, 20 в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района семья осталась единственной, кто не получил новые квадратные метры. Глава местной администрации посоветовала матери приобрести новое жилье на те средства, что она получит за гибель своего сына. Мы направили обращение в правительство Владимирской области. Надеемся, что районные чиновники вспомнят о своих прямых обязанностях, а также – про такие качества, как человечность и порядочность», - пишут представители президентского движения.Тем временем историей прокуратура. Исполняющий обязанности прокурора области Андрей Жугин лично встретился с семьёй. Установлено, что многоквартирный жилой дом №20 по улице Театральной подлежащит сносу. Местные власти всё-таки предлагали женщине квартиру, но ей, как инвалиду, тяжело жить на четвёртом этаже в доме без лифта. В итоге она отказалась. Лишь после реакции со стороны прокуратуры чиновники всё-таки нашли жильё на первом этаже в одной из новостроек. Как говорится, всё есть, но только надо поискать. Или дождаться мотивирующего импульса свыше.Как тут не вспомнить многократные заявления со стороны властей разного уровня, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Вот она, во всей красе.