Он говорит, что закон не позволяет начислять сотрудникам указанные доплаты.

Во Владимире главврач «Красного креста» Анатолий Уколов прокомментировал Он говорит, что закон не позволяет начислять сотрудникам введённые с 1 января доплаты.Руководитель готов перечислять средства сотрудникам, но для начала властям необходимо разобраться в законодательстве.«Эти социальные выплаты не положены медучреждению без приписного населения. Мы оказываем амбулаторную помощь, но приписного населения у нас нет. Это не совсем справедливо в отношении специалистов, работающих в травмпункте и приёмном покое, которые оказывают первичную помощь населению. Я обратился с письмом в министерство здравоохранения региона с просьбой разъяснить мои действия в этом случае. Они сделали запрос в Минздрав РФ. Как только федеральное ведомство издаст какой-либо нормативный документ, я сразу же переведу медикам все полагающиеся выплаты, начиная с января. Хочу отметить, что никаких представлений прокуратуры у меня не было и нет», - подчеркнул он.Анатолий Уколов добавил, что если вопрос с выплатой врачам в его больнице решён не будет, то это может спровоцировать отток кадров в другие учреждения, где медики получают правительственные премии.К слову, прокуратура об обратном - «представления внесены». Возможно, пресс-релиз опередил почту и документ ещё «в пути».Добавим, что о введении социальных выплат стало известно ещё в конце 2022-го года. Главврачам шести перечисленных больниц и, в частности, Анатолию Уколову стоило уже тогда начать беспокоиться о том, что их сотрудники могут остаться без доплат. Почему письмо в Белый дом и Минздрав РФ не ушло раньше, а о нём стало известно лишь после реакции прокуратуры - большой вопрос. Вспоминается русская народная поговорка: гром не грянет мужик не перекрестится.