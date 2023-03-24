Во Владимире Ленинский суд назначил осужденному экс-директору ГБУ ВО «Облстройзаказчик» огромный...

Во Владимире Ленинский суд назначил осужденному экс-директору ГБУ ВО «Облстройзаказчик» огромный штраф.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что приговором Ленинского районного суда города Владимира ещё 19 августа 2021 года бывший директор ГБУ ВО «Облстройзаказчик» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»).Тогда же ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом размере 12,3 млн рублей.И вот, новые подробности — 10 августа 2018 года между ГБУ ВО «Облстройзаказчик» и ЗАО «Рязанское научно-реставрационное управление» был заключен государственный контракт на строительство психоневрологического интерната в селе Арбузово Собинского района.В декабре 2018 года мужчина, зная о том, что поставка и монтаж оборудования на сумму более 10 млн. руб. в рамках контракта не выполнены, всё же подписал акт о приемке работ.Уже в дальнейшем государственный контракт был расторгнут в связи с фактическим отказом подрядчика от принятых на себя обязательств.В итоге остались невыполненными оплаченные работы на сумму более 3,4 млн. руб.Прокурор города обратился в Ленинский районный суд с заявлением о взыскании с осужденного в пользу ГБУ ВО «Облстройзаказчик» этих денег.Требования прокурора судом были удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.Фото: pxfuel.com