Мэрия Владимира опубликовала проект планировки территории в границах улиц Сакко и Ванцетти, Батурина и Михайловской.

Мэрия Владимира проект планировки территории в границах улиц Сакко и Ванцетти, Батурина и Михайловской. На участке вдоль улицы Батурина между Центральным рынком и новым ТЦ «Батуринский» компания «Артель» планирует построить трёхэтажный торговый центр с подземным паркингом. Планы выставлены на общественные обсуждения, которые продлятся до 5 апреля.Возле нового делового центра заасфальтируют стоянку для машин, которую соединят с парковкой за Центральным рынком. Улицу 10 лет Октября благоустроят: она станет пешеходной, появятся летние кафе и торговые лотки. Центральный рынок планируют реконструировать, а из здания овощного рынка власти намерены сделать предприятие общепита.В будущем дорогу по улице Батурина могут расширить до трёх полос. На улице Сакко и Ванцетти появится велодорожка и ещё одна парковка. Остановку от Центрального рынка перенесут к новому торговому центру.Свои предложения и замечания горожане могут отправлять перейдя по .