С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182811 владимирцев.

Во Владимирской области 24 марта выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 человек. Еще 14 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 12 - в Ковровском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Петушинском, по 4 - в Кольчугинском, Александровском и Меленковском, по 3 - в Собинском и Суздальском, по 2 - в Вязниковском и Селивановском, по 1 - в Киржачском и Камешковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182811 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50603 заболевших во Владимире, 21683 - в Ковровском районе и 19822 - в Муроме.