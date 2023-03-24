Во Владимирской области подросткам рассказали, чем опасен весенний лед. Что отличает весенний лед...

Во Владимирской области подросткам рассказали, чем опасен весенний лед.Что отличает весенний лед на водоемах от осеннего? - спасатели рассказали владимирским школьникам. Очередной открытый урок прошел на берегу озера Семязино.На него пригласили учащихся 24-ой, 32-ой и 37-ой школ областного центра. Инструктаж для подростков провели инспекторы ГИМС и сотрудники Россоюзспаса. Они показали, как можно самому выбраться из ледяной воды. Нужно опереться руками на край полыньи, развернуться к ней спиной, попытаться вытолкнуть тело на поверхность и, перекатываясь, двигаться от края. В идеале, конечно, вообще не доводить до ЧП и не выходить на водоемы в периоды потепления. В отличие от осеннего льда, весенний НЕ хрустит под ногами и не предупреждает об опасности.Александр Савляк, инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области:- Опасность его заключается в том, что он свиду вроде бы еще кажется довольно прочным, но эта прочность обманчива. В зоне риска находятся дети и рыбаки. С рыбаками мы проводим занятия непосредственно на водоемах и стараемся предупредить об опасности льда, а с детьми проводим в школе.