Во Владимирской области подтверждено ещё 80 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На...

Во Владимирской области подтверждено ещё 80 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.На официальном сайте регионального Управления Роспотребнадзора сообщается, что за прошедшие сутки (24 марта 2023-го года) зафиксировано 80 случаев заболевания:16 сл. в городе Владимире;14 сл. в Муромском районе;12 сл. в Ковровском районе;8 сл. в Гусь-Хрустальном районе;6 сл. в Петушинском районе;4 сл. в Кольчугинском районе;4 сл. в Александровском районе;4 сл. в Меленковском районе;3 сл. в Собинском районе;3 сл. в Суздальском районе;2 сл. в Вязниковском районе;2 сл. в Селивановском районе;1 сл. в Киржачском районе;1 сл. в Камешковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182 811 случаев заболевания.Фото: ГТРК «Владимир»