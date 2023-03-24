Владимирская полиция при содействии госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по области задержали местного рыбака. Нарушителя заметили в границах Волжско-Каспийского

Владимирская полиция при содействии госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по области задержали местного рыбака. Нарушителя заметили в границах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна при помощи прибора ночного видения. Мужчина использовал 9 «косынок» и ставил их в лунки под лед. Объект носит рыбохозяйственное значение высшей категории, которое способно повлечь за собой массовое истребление биологических ресурсов Задержанный