Во Владимирской области получил срок сообщник телефонных мошенников. Октябрьским районным судом...

Во Владимирской области получил срок сообщник телефонных мошенников.Октябрьским районным судом установлено, что летом 2021 года гражданин Молдавии согласился содействовать позвонившему ему неизвестному. Тот звонил пожилым людям с ложными сообщениями о, якобы, совершённых их родственниками дорожно-транспортных происшествиях. И предлагал заплатить через него "потерпевшим" для избежания уголовной ответственности.Деньги жертвы отдавали присланным за ними таксистам, те - осужденному, а он, в свою очередь - неизвестному даже ему организатору аферы. Примечательно, что потерпевшие и осужденный лично не встречались, деньги передавались через посредников вложенными в какие-нибудь вещи. Чтобы ничего не было заметно со стороны.В результате у троих пожилых удалось выманить более миллиона рублей. При получении денег у четвёртого пострадавшего, с которого потребовали заплатить миллион рублей, осужденный был задержан. В суде он заявил, что выполнял поручения, не пытаясь понять, откуда и для чего получает и передает деньги.Однако суд назначил ему 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/en