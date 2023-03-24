Во Владимирской области Роспотребнадзор обнаружил интернет-магазин, на котором продавались...
Во Владимирской области Роспотребнадзор обнаружил интернет-магазин, на котором продавались запрещенные товары.
Стало известно, что в ходе проверки веб-сайтов в интернете сотрудники учреждения обнаружили ресурс, где продавались алкоголь и табачная продукция.
При этом никаких ограничений для посещения подростками (несовершеннолетними) предусмотрено не было. Продажа происходила прозрачно и свободно, сообщает управление Роспотребнадзора.
Напомним, что по закону розничная торговля табачной продукцией дистанционным способом (то есть через интернет) запрещена.
По результатам проверки региональное управление Роспотребнадзора подготовило административный иск.
Как итог: решением Октябрьского районного суда города Владимира интернет-магазин был заблокирован.
Фото: pxfuel.com