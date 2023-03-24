Во Владимирской области синоптики обещают сильные дожди и низкое атмосферное давление. Завтра днем...

Во Владимирской области синоптики обещают сильные дожди и низкое атмосферное давление.Завтра днем погода во Владимире будет пасмурная, пройдет сильный дождь.Температура воздуха днем повысится до +10°C. Ночью столбик термометра опустится до +2°C.Ветер южный, юго-западный, 5м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 736 до 741 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды25 марта почитается память преподобного Феофана, исповедника Сигрианского и Григория, Папы Римского. В народе этот день называют Феофан Проломи Наст, потому что к этому дню активно сходит снежный покров, почва полностью оттаивает. С этого дня уже можно сеять редис.