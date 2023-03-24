Во Владимирской области успешно работает новая модульная амбулатория. В деревне Сергеиха...

Во Владимирской области успешно работает новая модульная амбулатория.В деревне Сергеиха Камешковского района это стало возможным по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», сообщила https://vk.com/kamadm .Прежняя амбулатория функционировала в двух зданиях. В одном — (там теперь возведена новая амбулатория), принимали пациентов. Второе - возле памятника павшим воинам. Расстояние для пешехода приличное, а попасьь надо было и туда и сюда. В этом здании делали процедуры, там же находилась аптека. Не было нормального туалета, существовали проблемы с отоплением. Очередь на прием занимали «сидя в машинах на улице», потому что в самом помещении порой не хватало места.По словам заместителя главного врача по административно-хозяйственной части Камешковской ЦРБ Дениса Хрящева, средства на строительство получены из федерального и областного бюджетов — более 16 млн рублей.Фто https://vk.com/kamadm