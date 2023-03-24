Во Владимирской области успешно развивается новый город Доброград. Депутаты Законодательного...

Во Владимирской области успешно развивается новый город Доброград.Депутаты Законодательного Собрания посетили с рабочей поездкой поселок Доброград Ковровского района. Цель визита - проверка эффективности использования кредитных средств для развития одноименной особой экономической зоны. Напомним, инфраструктурный бюджетный кредит выделен региону про инициативе Президента.Почти 4 миллиарда рублей - такую сумму на развитие Доброграда и особой экономической зоны выделило правительство страны. Если не будут соблюдаться условия кредита, то средства придется вернуть. Поэтому, в фокус проверки попал целый ряд вопросов: количество рабочих мест, газификация территории, дорожное строительство, промышленность и инфраструктура.Владимир Киселев - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Мне бы хотелось поблагодарить и областное Правительство, и руководство ОЭЗ «Доброград», и всех строителей, которые сегодня заняты важнейшими делами – они создают промышленность нашей страны.Важное условие кредитного соглашения - строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры. Из 14 запланированных объектов сейчас возводятся 11. Вместо 15-ти тысяч квадратных метров жилой застройки - 25. На нынешний год запланировано еще 50. По условиям соглашения, это строительство идет исключительно за счет инвесторов.Олег Фомин - гендиректор проекта «Город Доброград»:- В этом году огромное количество сдаточных объектов – мы, скорей всего, побьем рекорд даже целого Коврова по количеству введенных метров. Планируется к сдаче за моей спиной спорткомплекс с бассейном, школа на 825 мест, детский садик на 220, комплекс дорог.По условиям предоставления кредита, в Доброград необходимо было привлечь как минимум пять резидентов, а в настоящее время их уже шесть. Каждый бюджетный рубль привлек семь рублей инвесторов. К сожалению, санкции сыграли негативную роль.Александр Ремига - первый заместитель губернатора Владимирской области;- Тем не менее, строительный комплекс все сейчас наверстывает. Никаких опасений с точки зрения ввода объектов и загрузки последующей мы сегодня не наблюдаемЗаработанных в Доброграде средств уже хватает на обслуживание бюджетного кредита. Через пять лет, обещают депутаты, здесь будет ультрасовременный, цветущий город.Максим Калашников, Ольга Яцык, Вести Владимир.