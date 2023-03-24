ВТБ стал победителем в 5 номинациях и получил 11 наград в международной программе CСGuru Awards/Хрустальная гарнитура.

ВТБ стал победителем в 5 номинациях и получил 11 наград в международной программе CСGuru Awards/Хрустальная гарнитура.Чат-бот ВТБ стал победителем в номинации «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия-2023». Команда интеграционных сценариев чат-бота также получила высокое одобрение жюри в рамках номинации «Лучшее применение технологий автоматизации и роботизации-2023». Помимо удобных консультаций чат-бот помогает с оформлением продуктов в ВТБ, позволяет совершать переводы и операции, например, оплату сотовой связи и штрафов.Высокую оценку жюри в номинациях «Лучшие инновации в клиентском обслуживании» и «Лучший подход к взаимодействию с клиентами» получила команда голосового ассистента департамента клиентского обслуживания с проектом «Проведение финансовых операций через ассистента ВТБ в Алисе от Яндекса», данное решение ВТБ представил первым среди российских банков. Благодаря проекту стало возможным управлять своими финансами через навык банка на умных устройствах с Алисой.В номинации «Лучшая практика мотивации и вовлеченности персонала» высокую оценку жюри получил проект геймификации «Башня пяти стихий», реализованный в департаменте клиентского обслуживания. Это современный инструмент мотивации нового поколения операторов контактного центра, который является дополнительным стимулом для повышения качества обслуживания клиентов.Также высокую оценку жюри получила команда обслуживания привилегированных клиентов контактного центра в Барнауле в номинации «Лучшая небольшая команда обслуживания клиентов».Больше всего персональных и командных наград конкурса получил контактный центр ВТБ по обслуживанию клиентов среднего и малого бизнеса. Руководитель контактного центра Ольга Худякова удостоена награды «Высокое одобрение жюри» в номинации «Лучший операционный менеджер».Сотрудник Центра дистанционных продаж Эрик Иванов победил в номинации «Продавец года», команда Центра также удостоена награды «Лучшая практика коллаборации с контакт-центром». Центр дистанционного обслуживания стал победителем в номинациях «Лучшая команда обслуживания клиентов» и «Лучший клиентский опыт цифрового взаимодействия». Высокую оценку жюри в номинации «Тренер года» заслужила Анастасия Вохмянина (Центр дистанционного обслуживания). Награду «Высокое одобрение жюри» получили Григорий Русин (Центр дистанционных продаж) в номинации «Наставник года» и Татьяна Федорова (Служба обучения и управления качеством) в номинации «Самая эффективная программа улучшений, изменений».В номинации «Лучшее применение технологий искусственного интеллекта» высокое одобрение жюри получил робот по урегулированию клиентской задолженности. Сегодня у ВТБ уже пять таких роботов. Виртуальный помощник осуществляет более 50% исходящих звонков и отвечает на 30% всех поступающих, более 98% диалогов он обрабатывает без переключения на оператора.В номинации «Лучшая команда коллекшен (сбора задолженности)» высокую оценку жюри получило управление розничного дистанционного взыскания. В 2022 году благодаря работе команды клиенты оформили около 1,3 тыс. продукта ВТБ.