Исполнитель культовых ролей Павки Корчагина и Володи Шарапова, заслуженный артист России Владимир...

Исполнитель культовых ролей Павки Корчагина и Володи Шарапова, заслуженный артист России Владимир Конкин на этой неделе приезжал во Владимир на встречу со зрителями. Как актеру с 70-х годов 20-го века удается оставаться востребованным и получать тысячи писем от поклонников узнал Александр Сыпченко.Зрители аплодисментами встречают выход любимого актера на сцену. В творческом багаже Владимира Конкина - спектакли в 11 театрах России и более 50 сыгранных ролей в кино.- Я живу и работаю. Ты тот же Павел? Тот же.Проект "Владимирские киновстречи" дает поклонникам и любителям киноискусства возможность встретиться и пообщаться с любимыми артистами, увидеться с ними лицом к лицу.Владимир Конкин, актер театра и кино, заслуженный артист РФ:- Мне пишут и мужчины и женщины и совсем молодые люди и совсем молодые люди, которые скучают и настольгируют по хорошему советскому кино.Дебют в фильме Николая Мащенко "Как закалялась сталь" в одночасье превратил молодого выпускника Саратовского театрального училища в звезду мирового масштаба. Роль Павки Корчагина спустя 50 лет после выхода фильма Владимир Конкин называет судьбоносной.Владимир Конкин, актер театра и кино, заслуженный артист РФ:- Конечно я не совсем похож и дорос может быть до них, но во всяком случае понимание сущности этих образов для меня безусловно потому, что это нашло в конце концов зрительское признание.Пик популярности Владимира Конкина пришелся на конец 70х, когда на экранах советских телевизоров зрители увидели легендарный дуэт - Глеба Жеглова и Володю Шарапова. Картина Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" и по сей день считается культовой.Владимир Конкин, актер театра и кино, заслуженный артист РФ:-Мне уже много лет, в конце концов моей работе Шарапова стоит 8 памятников, начиная с Киева, но наверное в Киеве уже снесли, он был первый кстати, при жизни, это очень важно.Владимир Конкин выходил на съемочную площадку более 10 лет назад. Сейчас он пишет книги и проводит творческие встречи со зрителями. Ну а во Владимир актер обещал вскоре вернуться, ведь здесь его помнят, любят и ждут.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир