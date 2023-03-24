55-летний житель Гусь-Хрустального района путем обмана похитил у местного детского сада 1 миллион 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Владимирской области.

55-летний житель Гусь-Хрустального района путем обмана похитил у местного детского сада 1 миллион 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Владимирской области. Фигурант дела являлся исполнительным директором компании, которая занимается спилом деревьев и расчистке территорий от кустарников. Свои услуги организация оказала и детскому саду, но руководитель сознательно внес недостоверные сведения в локальную