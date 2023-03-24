Жителя Судогодского района взяли под стражу за попытку отправить наркотики почтой. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД. Оперативники изъяли посылку в середине марта. Фигурант

Жителя Судогодского района взяли под стражу за попытку отправить наркотики почтой. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД. Оперативники изъяли посылку в середине марта. Фигурант собирался отправить содержимое в другой регион. Внутри находилась пластиковая емкость, наполненная полимерными пакетами с веществом растительного происхождения. После проведенной экспертизы выяснилось, что содержимое – ни что иное как марихуана массой