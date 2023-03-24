Жителей Владимирской области предупредили о приближении сильной магнитной бури. По прогнозам...

Жителей Владимирской области предупредили о приближении сильной магнитной бури.По прогнозам "Гисметео", своего пика волна солнечной активности достигнет в районе шести часов вечера. Сила составит 5 баллов. Буря высокой мощности - в шесть баллов - случится и завтра. Особо тяжко в такие дни пожилым людям, больным хроническими заболеваниями и беременным. Врачи советуют меньше нервничать и больше отдыхать.