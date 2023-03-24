Жители дома №10 Ковровского военного городка требуют привести здание в нормативное...

Жители дома №10 Ковровского военного городка требуют привести здание в нормативное состояние.Весной у дома протекла крыша и обвалилась стена. Стоит ли людям ждать помощи, выяснял наш корреспондент Александр Сыпченко.Этому дому на окраине Коврова без малого 60 лет. Из-за постоянных протечек крыши, несущая стена недавно осыпалась прямо на козырек подъезда.Жители уверены, латание дыр здесь уже не поможет, их дом нуждаются в срочном капитальном ремонте.Лира Львова, жительница дома №10 мкр.Ковров-8:- Стена у нас начала обрушатся с 12 марта, она набухла, то есть от воды. Потекла с крыши вода из-за того, что неправильно снимали лед с крыши 10 марта, у нас в подъезде бегали с ведрами. И тазиками собирали всю воду до первого этажа, а 16 марта 1-я половина кирпичей упала.Жить в их доме небезопасно, говорит Ольга Тальянова. Если не рухнет потолок в квартире, то уж точно убьет сорвавшийся с высоты кирпич. Люди вынуждены жить в постоянном страхе и жаловаться во все инстанции.Ольга Тальянова, жительница дома №10 мкр.Ковров-8:- Мы боимся, что упадут кирпичи на голову. Ситуация находится в аварийном состоянии, конечно. Необходимо, чтобы приняли меры, чем быстрее - тем лучше.Раньше военный городок принадлежал Министерству обороны, но в 90-е за домами перестали следить и начались проблемы. Сейчас за имущество в микрорайоне отвечает управляющая компания "КЭЧ". Как можно понять из названия, бывшая армейская квартирно-эксплуатационная часть. Ее директор, Александр Клюшенков признается- проблем в Коврове-8 хватает, однако дом №10 находится на особом контроле. Жителям, по его словам, не стоит волноваться, основная часть ремонтных работ начнется в ближайшие дни.Александр Клюшенков, директор обособленного подразделения ООО "КЭЧ":- Закуплены все материалы, необходимые для работы. Установлены леса, произведена зачистка вот этого пространства на стене. Она укреплена раствором. Сейчас этот раствор, вчера и сегодня, он засыхает. Укрепляют всё. И будут вестись технологические работы по проекту, который нам разрабатывает подрядная организацияНедавно управляющей компании удалось включить дом в региональную программу капитального ремонта. Работы, примерная смета которых 15 миллионов рублей, должны начаться уже в этом году, сразу же после проведения торгов.Александр Сыпченко, Егор Герасимов "Вести-Владимир"