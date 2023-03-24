Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей».

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей».100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для её развития.Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.В трудные для нашей страны времена, когда остро вставал вопрос, быть государству или не быть, в памяти народной возникал легендарный образ его защитника Александра Невского. Но хорошо ли знает современная молодёжь историю жизни князя и его жертвенного служения Отечеству?Проект «Создание интерактивной просветительской площадки к 800-летию Александра Невского»В 2021 году, когда отмечалось 800-летие со дня рождения святого благоверного князя, владимирский «Катариос» создал интерактивную просветительскую площадку, посвящённую знаменательной дате. Его усилия поддержал Фонд президентских грантов.В первую очередь проект был адресован старшеклассникам и студентам Владимирской области, т.к. места эти имели для князя особое значение. Здесь находятся гробницы большинства членов семьи Александра Невского, сам он принял во Владимире монашеский постриг и тоже нашёл упокоение.Команда «Катариоса» работала в нескольких направлениях: проводила публичные лекции-встречи и кино-интенсив для тех молодых людей, которые хотели получить навыки по съёмке и монтажу видео. Интенсив был основательный и заканчивался интерактивной учебной работой. Кроме того, прошла премьера духовной оперы «Александр Невский» с участием артистов Мариинки, написанной одним из основателей Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Грайром Ханеданьяном. Ещё одним из результатов проекта стала документальная лента «Александр Невский – святой защитник Земли Русской», где расставлены важные идеологические акценты и приведены последние исторические оценки роли этого героя. Мероприятия проходили во Владимире и Суздале.Работа основательная, а в людей в некоммерческой организации «Катариос» не так много. Но они справились – во многом помог предыдущий опыт: в 2011 году они уже делали просветительский проект к 900-летию другого русского князя, причисленного к лику святых, - Андрея Боголюбского.Екатерина Цветкова, руководитель автономной некоммерческой организации «Катариос»:Очень жаль, что многие представители сегодняшней молодёжи слабо ориентируются в истории нашего Отечества. Не зная основ, разве может человек узнать, кто он сам, откуда его корни? Потому мы и решили заняться историческим просвещением современными средствами, нам хотелось рассказать о выдающейся личности по-новому, показать жизнь Александра Невского в новых ракурсах. Имя князя известно далеко за пределами нашей страны, он – личность планетарного масштаба. Если русские за границей строят храм, ему в большинстве случаев дают имя Александра Невского. Вспомним Францию, Сербию, Болгарию, Грузию, Данию, Словакию, Эстонию, Израиль. Чтобы подчеркнуть для молодёжи мировое значение его личности, мы подключили к участию экспертов из Парижа, Будапешта и Бухареста. Сердцем проекта стала опера – для нашей области это уникальное событие, ничего подобного по масштабу и художественной ценности здесь пока не было, но мы надеемся на развитие этой темы.«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», - считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.Спецпроект «Мир неравнодушных людей» доступен по адресу: