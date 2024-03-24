24 марта в День общенационального траура к акциям памяти присоединились все районы Владимирской...

24 марта в День общенационального траура к акциям памяти присоединились все районы Владимирской областиСвечи памяти, цветы и слезы..Сегодня (24 марта 2024 года) весь мир солидарен с народом России, склонившим головы в скорбной молитве за тех, кто погиб от рук террористов. Мемориалы памяти, за сутки возникшие во всех городах нашей страны и далеко за ее пределами, вспыхнули цветом алых гвоздик и сотнями свечей в память о жертвах страшной трагедии в «Крокус сити холле».Города и районы Владимирской области присоединяются к акции памяти.Сегодня даже погода плачет вместе со всей страной. Несмотря на дождливый день, люди всех возрастов приходят к мемориалам, возлагают цветы, зажигают свечи…В истории России было немало трагических страниц и тяжелых испытаний. Терроризм стал самым глобальным для всего мира в последние десятилетия. Это зло, которое не знает государственных границ, не признаёт законов морали и права, не имеет национальности и вероисповедания, и ничего общего с человечностью.Фото: города и районы Владимирской области