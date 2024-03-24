МЧС рассказывает владимирцам о мерах безопасности при наступлении весеннего половодья Ежегодно на...

МЧС рассказывает владимирцам о мерах безопасности при наступлении весеннего половодьяЕжегодно на территории Владимирской области в результате таяния снега и подъёма рек оказываются затапливаемые сотни десятков квадратных километров площади региона.В регионе началась подготовка к весеннему половодью. В зону возможного подтопления на территории области могут попасть 25 населенных пунктов, в зону отрезания - 32.Подтопленными после снежной зимы могут оказаться 50 участков автодорог и почти 500 садовых участков.С целью минимизации потерь в период весеннего половодья, МЧС России на официальном сайте размещает публикацию о действиях в этот период.Как действовать, если тонет человек?- Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь.- Добираясь до пострадавшего вплавь учтите течение реки.- Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу.Правила поведения при угрозе подтопления и подтоплении дворовых территорий:- Принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей; очистить от мусора водосбросные канавы в районе Вашего дома;- Закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;освободить подвалы от имущества и продовольствия;- Предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;- Заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках;заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;- Уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды;- О возникновении подтоплений, и выявленных причинах, сообщайте по телефону 101, с мобильного 112.Правила поведения в зоне внезапного затопления во время паводка:- Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.- Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь.- По возможности немедленно оставьте зону затопления.- Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах.- Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками (щитами).- Выпустите домашний скот.- Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите чердачные помещения.До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас обнаружить. Для самоэвакуации используйте лодки, катера, плоты из бревен и других подручных материалов.Не следует передвигаться в автомобиле, на мотоцикле, бушующий поток воды способен их опрокинуть.Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи предметов, которыми можно воспользоваться до получения помощи.После спада воды остерегайтесь порванных и провисших электрических проводов.Категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду, и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки.Перед входом в жилище после спада воды соблюдайте меры предосторожности: предварительно откройте двери и окна для проветривания, не пользуйтесь открытым огнем до проветривания (возможна взрывопожароопасная концентрация газов), запрещается включать осветительные и другие электроприборы до проверки исправности электрических сетей.Правила поведения после подтопления:- Перед тем, как войти в здание, убедитесь в отсутствии значительных повреждений перекрытий и стен.- Проветрите помещения для удаления накопившихся газов.- Не используйте источники открытого огня до полного проветривания помещений и проверки исправности системы газоснабжения.- Проверьте исправность электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и канализации.- Просушите помещение, открыв все двери и окна.- Не употребляйте пищевые продукты, которые находились в контакте с водой.Также, необходимую информацию можно уточнить на сайте МЧС России.Фото: ГТРК "Владимир"