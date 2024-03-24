Отсутствие солнца и порывистый ветер сделают погоду во Владимирской области некомфортной По...

Отсутствие солнца и порывистый ветер сделают погоду во Владимирской области некомфортнойПо прогнозам синоптиков, в понедельник, 25 марта 2024 года, погода во Владимирской области будет облачная. Возможен небольшой дождь в утренние часы, который к обеду закончится.Воздух начнет прогреваться и дневная температура составит +4.. +6°C. Ночью в 33-м регионе ожидаются небольшие заморозки, столбик термометра опустится до 0..-1°C.Ветер в течение дня порывистый, до 8 метров в секунду.Атмосферное давление немного поднимется с 738 до 745 мм ртутного столба.Народный прогноз на 25 марта 2024 годаНаши предки в этот день судили, если установилась настоящая весенняя погода в этот день, то лето будет ненастным. А если снег на муравейнике тает с северной стороны, то лето будет долгим, теплым, и наоборот.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений