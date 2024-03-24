Во Владимире муж взыскал с супруги компенсацию за выплаченный им полностью кредит Истец обратился...

Во Владимире муж взыскал с супруги компенсацию за выплаченный им полностью кредитИстец обратился в суд с исковыми требованиями к бывшей супруге о взыскании денежной компенсации в размере 1/2 доли выплаченной им задолженности по кредитному договору.Как сообщается в пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области, ранее решением суда был произведен раздел совместно нажитого имущества бывших супругов, задолженность по кредитному договору, заключенному между истцом и Банком, была признана общим долгом супругов, определены доли истца и ответчика в долге по кредитному договору равными – по 1/2 доли за каждым.С момента прекращения семейных отношений, только истцом исполнялись кредитные обязательства. В счет погашения кредита истцом была внесена денежная сумма. Он полагал, что с ответчика подлежат взысканию уплаченные по кредитному договору денежные средства в размере 1/2 доли от выплаченной суммы.В итоге, суд решил следующее: ответчик обязан нести расходы по выплате денежных средств по кредитному договору в определенном судом размере наравне с истцом, в связи с чем исковые требования были удовлетворены в полном объеме.Фото: freepik.com