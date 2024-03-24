Администрацию Меленковского района обязали поставить на кадастровый учет автомобильные дороги в...

Администрацию Меленковского района обязали поставить на кадастровый учет автомобильные дороги в деревне ДмитриевоКак сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, межевание земельных участков, на которых расположены муниципальные дороги в деревне Дмитриево, не проведено, на кадастровый учет они не поставлены."Отсутствие оформленных границ земельных участков дорог общего пользования препятствует надлежащему финансированию мероприятий, направленных на их содержание, а также на обеспечение безопасности дорожного движения", - пояснили в надзорном ведомстве.В результате проверки прокурор обратился в Меленковский районный суд с требованием к администрации района о постановке на кадастровый учет земельных участков под муниципальными автомобильными дорогами.В настоящий момент требования прокурора удовлетворены.Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений