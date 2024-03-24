Администрацию МО Боголюбовское в Суздальском районе обязали установить освещение на автомобильной...

Администрацию МО Боголюбовское в Суздальском районе обязали установить освещение на автомобильной дорогеСуздальским районным судом рассмотрено исковое заявление прокурора к администрации муниципального образования Боголюбовское. Требование прокурора заключалось в следующем: обеспечить освещение автомобильной дороги общего пользования Суздальского района «Подъезд к микрорайону Новый берег п.Боголюбово»."В ходе рассмотрения дела установлено, что освещение дороги не соответствует требованиям, предъявляемым к стационарному освещению автомобильных дорог, что нарушает права жителей муниципального образования на безопасные условия передвижения, создает угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, участвующих в дорожном движении", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Не смотря на наличие установленной системы освещения, в настоящее время она находится в неисправном состоянии, дорога не освещается. Ответчиком были даны пояснения о том, что проблема состоит в разрыве подземной кабельной линии.На администрацию муниципального образования Боголюбовское Суздальского района возложена обязанность обеспечить стационарное электрическое освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения Суздальского района «Подъезд к микрорайону Новый берег п.Боголюбово».Недавно мы рассказывали, какие именно участки автодорог Владимирской области оборудуют искусственным освещением в 2024 году?Судом установлен срок до 1 сентября 2024 года.Фото: Fusion Brain-платформа для генерации изображений