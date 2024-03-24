Делегация Владимирского государственного университета почтила память погибших при теракте в «Крокус...

Делегация Владимирского государственного университета почтила память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»Сегодня (24 марта 2024 года) - День национального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». ВлГУ скорбит вместе со всей страной.Память погибших почтили ректор Анзор Саралидзе, студенты, преподаватели, сотрудники вуза.Цветы приносят к мемориалу «Скорбящие ангелы» и Вечному огню.Панихиду по жертвам бесчеловечного, чудовищного преступления в Подмосковье отслужили в университетском храме. Около стен храма тоже можно возложить цветы. Об этом сообщили в пресс-службе ВлГУ.Анзор Михайлович напоминает, в трудные минуты важно быть вместе, помогать друг другу. Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим.Фото: пресс-служба ВлГУ