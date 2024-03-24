Как жителям Владимирской области оформить субсидию на ЖКУ и от чего зависит размер выплаты? Для...

Как жителям Владимирской области оформить субсидию на ЖКУ и от чего зависит размер выплаты?Для многих семей расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг являются весьма ощутимой финансовой нагрузкой. Справиться с ней помогает жилищная субсидия. На такую помощь от государства могут претендовать не только малоимущие, но и другие семьи, даже если их доход выше прожиточного минимума, сообщает Министерство социальной защиты населения Владимирской области.От чего зависит размер выплаты?Размер выплаты индивидуален для каждого получателя. Он зависит от дохода семьи, региональных стандартов, установленных областным нормативным правовым актом, а также, в отдельных случаях, от величины коммунальных платежей. Основной показатель того, что семья может претендовать на субсидию – это когда её расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от дохода семьи. Одиноко проживающие пенсионеры, заплатив за коммуналку более 18 процентов, тоже могут рассчитывать на данную поддержку.При расчёте дохода во внимание принимается не только зарплата, но и все надбавки и премии, а также доходы от продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам, пособия на детей и алименты, и так далее.Субсидию могут оформить по постоянному месту жительства граждане, являющиеся собственниками или нанимателями жилья."Назначается субсидия на основании заявления и документов (сведений), поданных в учреждения социальной защиты по месту жительства или МФЦ, либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Большинство сведений, указанных гражданами в личном заявлении, не требуют документального подтверждения. Уполномоченные учреждения проверяют их полноту и достоверность в порядке межведомственного взаимодействия. В числе документов обязательного представления – квитанции на оплату жилья и коммунальных услуг", - пояснили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Жилищной субсидией в регионе пользуются почти 33 тыс. семей (более 5 процентов проживающих в области семей). Из них у 10,3 тыс. семей жилищные субсидии и компенсации полностью возмещают расходы по ЖКУ.Фото: freepik.com