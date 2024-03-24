«Кепминг» на воде: для жителей и гостей Владимирской области появятся новые возможности для...

«Кепминг» на воде: для жителей и гостей Владимирской области появятся новые возможности для отдыхаСкоро у жителей и гостей 33-го региона появятся новые возможности для отдыха – домики на колёсах (кемперы), которые способны плавать. Таких амфибий пока нет ни у кого в России.Экспериментальный кемпбот появится во Владимирской области уже к лету. Об этом сообщает губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале.«Кепминг» на воде может стать загородной дачей или речной яхтой с рыбалкой прямо из гостиной.На данный момент идёт сборка первого образца. Он сможет двигаться по воде со скоростью 10–15 км/ч. Там 4 полноценных спальных места, душ, туалет, кухня, места для хранения."Занимается его созданием предприниматель из Мурома Андрей Духовской, у которого уже есть успешный опыт с плавучей баней на Оке – «Варуна». Сегодня обсудили с ним и его соратником Глебом Фроловым реализацию и сроки запуска проекта", - пояснил губернатор.В перспективе желающие смогут брать кемпбот в шеринг и устраивать себе с семьёй, друзьями настоящий круиз. И это будет дешевле, чем прогулка на яхте.Перед масштабным запуском кемпботов нужно как следует проработать безопасные и привлекательные маршруты, инфраструктуру, правила в защиту интересов как арендаторов домика-амфибии, так и других отдыхающих, которые им встретятся по пути.Фото: телеграм-канал "Авдеев. О важном"