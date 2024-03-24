На Площади Победы у Вечного огня зажгли десятки свечей, которые сложили надпись Владимир...

На Площади Победы у Вечного огня зажгли десятки свечей, которые сложили надпись "Владимир скорбит"У мемориала на Площади Победы этим вечером разделить общую для все страны скорбь собрались общественники, волонтеры, горожане.У Вечного огня зажгли десятки свечей, которые сложили надпись "Владимир скорбит".В знак солидарности и памяти о погибших взрослых и детях, владимирцы возложили к мемориалу цветы, конфеты, игрушки.Фото: ГТРК "Владимир"