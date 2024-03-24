На Площади Победы у Вечного огня зажгли десятки свечей, которые сложили надпись Владимир...
На Площади Победы у Вечного огня зажгли десятки свечей, которые сложили надпись "Владимир скорбит"
У мемориала на Площади Победы этим вечером разделить общую для все страны скорбь собрались общественники, волонтеры, горожане.
У Вечного огня зажгли десятки свечей, которые сложили надпись "Владимир скорбит".
В знак солидарности и памяти о погибших взрослых и детях, владимирцы возложили к мемориалу цветы, конфеты, игрушки.
Фото: ГТРК "Владимир"