Программа «30 на 70»: более двух миллионов рублей направлено муниципальным образованиям...
Программа «30 на 70»: более двух миллионов рублей направлено муниципальным образованиям Владимирской области на решение местных вопросов
"По инициативе Губернатора Александра Авдеева господдержка по программе самообложения селян во Владимирской области составляет теперь 70 процентов: местные жители должны собрать в качестве добровольных пожертвований на проекты в сфере благоустройства и инфраструктурного развития своих населённых пунктов 30 процентов от необходимой суммы", - рассказали в Правительстве Владимирской области.
В настоящее время в регионе улучшена программа софинансирования областью инициатив жителей. Изменена пропорция в пользу граждан: не 50/50, а 30/70. Таким образом, если люди решат обустроить какую-то территорию, им нужно будет собрать только 30 процентов необходимой суммы, 70 процентов средств даст область
В марте участниками обновлённой программы стали 10 муниципальных образований. Их жители собрали без малого 960 тысяч рублей.
Более 2,2 миллионов рублей направлено муниципальным образованиям Владимирской области.
Средства областного бюджета предусмотрены:
– Гороховецкому району – 668,4 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации для газификации деревни Митино;
– Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района – 46,6 тыс. рублей на уличное освещение в деревне Ивачево;
– посёлку Уршельский Гусь-Хрустального района – 146,8 тыс. рублей на уличное освещение;
– Брызгаловскому сельскому поселению Камешковского района – 6,7 тыс. рублей на приобретение баннеров в село Усолье;
– Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского района – 465,3 тыс. рублей на благоустройство водоёма в селе Снегирево;
– Илькинскому сельскому поселению Меленковского района – 196,9 тыс. рублей на ликвидацию аварийных деревьев в селе Кудрино;
– Ляховскому сельскому поселению Меленковского района – 16,3 тыс. рублей на ликвидацию аварийного дерева в селе Верхозерье;
– Асерховскому сельскому поселению Собинского района – 37,4 тыс. рублей на приобретение беседки для благоустройства деревни Конново;
– Рождественскому сельскому поселению Собинского района – 69,9 тыс. рублей на приобретение беседки и лавки для благоустройства деревни Корнево;
– Суздальскому району – 582,5 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации для газификации деревни Скородумка.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений