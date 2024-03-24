Программа «30 на 70»: более двух миллионов рублей направлено муниципальным образованиям...

Программа «30 на 70»: более двух миллионов рублей направлено муниципальным образованиям Владимирской области на решение местных вопросов"По инициативе Губернатора Александра Авдеева господдержка по программе самообложения селян во Владимирской области составляет теперь 70 процентов: местные жители должны собрать в качестве добровольных пожертвований на проекты в сфере благоустройства и инфраструктурного развития своих населённых пунктов 30 процентов от необходимой суммы", - рассказали в Правительстве Владимирской области.В настоящее время в регионе улучшена программа софинансирования областью инициатив жителей. Изменена пропорция в пользу граждан: не 50/50, а 30/70. Таким образом, если люди решат обустроить какую-то территорию, им нужно будет собрать только 30 процентов необходимой суммы, 70 процентов средств даст областьВ марте участниками обновлённой программы стали 10 муниципальных образований. Их жители собрали без малого 960 тысяч рублей.Более 2,2 миллионов рублей направлено муниципальным образованиям Владимирской области.Средства областного бюджета предусмотрены:– Гороховецкому району – 668,4 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации для газификации деревни Митино;– Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района – 46,6 тыс. рублей на уличное освещение в деревне Ивачево;– посёлку Уршельский Гусь-Хрустального района – 146,8 тыс. рублей на уличное освещение;– Брызгаловскому сельскому поселению Камешковского района – 6,7 тыс. рублей на приобретение баннеров в село Усолье;– Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского района – 465,3 тыс. рублей на благоустройство водоёма в селе Снегирево;– Илькинскому сельскому поселению Меленковского района – 196,9 тыс. рублей на ликвидацию аварийных деревьев в селе Кудрино;– Ляховскому сельскому поселению Меленковского района – 16,3 тыс. рублей на ликвидацию аварийного дерева в селе Верхозерье;– Асерховскому сельскому поселению Собинского района – 37,4 тыс. рублей на приобретение беседки для благоустройства деревни Конново;– Рождественскому сельскому поселению Собинского района – 69,9 тыс. рублей на приобретение беседки и лавки для благоустройства деревни Корнево;– Суздальскому району – 582,5 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации для газификации деревни Скородумка.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений