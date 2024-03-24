Специалисты рассказывают владимирцам, как сохранить здоровье и бодрость в пожилом...

Специалисты рассказывают владимирцам, как сохранить здоровье и бодрость в пожилом возрастеКачество жизни в зрелом возрасте зависит от многих факторов, и не последнюю роль среди них играет наследственность. Однако последние исследования показывают, что гены лишь на треть ответственны за долголетие, оставшиеся 2/3 прожить долго и без болезней – в наших руках.Состояние здоровья зависит от того, какой образ жизни ведет человек.Как рассказывают в Центре гигиены и эпидемиологии, существуют правила, выполнение которых поможет хорошо себя чувствовать и сохранять бодрость тела долгие годы. Ведь пожилой возраст не должен мешать людям быть счастливыми и радоваться жизни.Употреблять в пищу больше калияКалий сохраняет силу, так что ешьте богатые калием овощи (картофель, листовую зелень) и фрукты (бананы, папайю). Начиная с возраста 65 лет, человек теряет около 2 кг мышечной массы каждые 10 лет. Это приводит к слабости, падениям, что может вызвать дальнейшие осложнения. Ежедневно рекомендуется употреблять не менее 4,7 г калия, это соответствует 5-9 порциям фруктов и овощей. Чтобы добиться этого, следите, чтобы 1-2 порции были включены в каждый ваш прием пищи. Кроме того, внимательно следите за количеством соли в рационе. Она снижает уровень калия в организме.Позитивный настрой к жизниОптимистичный настрой увеличивает продолжительность жизни. Несколько десятков научных исследований подтвердили, что ощущение счастья – это профилактика болезней. Другое научное исследование выяснило, что люди, обычно называющие себя счастливыми и довольные жизнью, являлись обладателями крепкого здоровья и крайне редко страдали серьезными заболеваниями. Оптимизму можно научиться, используя антистрессовые техники, медитацию и окружая себя жизнерадостными людьми.Носить удобную обувьЭксперты по спортивной медицине уверяют, что люди, находящиеся в хорошей физической форме, отодвигают биологическое старение лет минимум лет на 10. Научные исследования определили, что занятия спортом обратно пропорциональны дате смерти, то есть чем больше вы занимаетесь, тем дольше вы проживете. При этом заниматься лучше понемногу, но каждый день.Укреплять иммунную системуПробиотики помогают предотвратить ряд заболеваний. Их деятельность связывают с укреплением иммунной системы и снижением риска возникновения рака прямой кишки. Дополните свой рацион «живым» йогуртом. Подумайте о дополнительном приеме добавок с пробиотиками, такими как Лактобактерии GG или Бациллус коагуланс 30. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.Принимать витамин ВМозгу для здоровья требуется витамин В12, который содержится в морепродуктах и мясе птицы. Большинство людей может получать достаточное количество витамина B12 из ежедневного рациона. Людям старше 65 лет, так как возрастное снижение кислотности желудка сокращает всасывание этого витамина из пищи, требуется принимать B12 дополнительно в комплексе с другими витаминами группы B или как отдельную добавку. Перед употреблением витаминов необходима консультация врача.Рыба должна стать главным блюдомНекоторые сорта жирной рыбы имеют высокое содержание омега-3 кислот – эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК) – жизненно необходимых для сохранения здоровья, особенно в пожилом возрасте. Многочисленные исследования подтвердили их способность снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов. Употребление рыбы с высоким содержанием омега-3 кислот трижды в неделю на 26% снижает риск инсульта и заболеваний мозга, включая старческий маразм. Эти же кислоты благотворно влияют на зрение. Оптимально количество – две порции жирной рыбы в неделю, советуют эксперты. Употребляйте также селедку, лосось, тунца и форель. Хороши также свежие сардины и другие виды некрупных рыб. В них практически не бывает ртути, к тому же они очень вкусны.Чаще общайтесьНе откладывайте общение на «потом». Одиночество повышает кровяное давление, увеличивает риск депрессии, болезни Альцгеймера и существенно снижает иммунитет. Социальная активность же, наоборот, улучшает здоровье и увеличивает продолжительность жизни.Употреблять витамин DВитамин D является одним из основных защитников организма от возрастных заболеваний. Люди с низким уровнем витамина D в крови быстрее умирают от различных болезней, это подтвердили многочисленные исследования. Витамин защищает от сердечно-сосудистых болезней, высокого давления, некоторых видов рака и аутоиммунных заболеваний. Содержится в рыбе, яйцах и обогащенном молоке. Врачи рекомендуют дополнительно принимать D3 примерно 1000 м.е. ежедневно.Откажитесь от красного мясаПозволяйте его себе крайне редко, не более 1 раза в неделю, советуют эксперты. Содержащиеся в нем насыщенные жиры закупоривают артерии и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. И рака. В красном мясе содержится слишком большое количество железа, избыток которого приводит к сердечно-сосудистым нарушениям, диабету и болезни Альцгеймера. Замените его на рыбу, птицу и цельные органические соевые продукты.Эксперты напоминают: при выборе того или иного режима питания необходимо проконсультироваться с врачом.Фото: freepik.com; Fusion Brain, платформа для генерации изображений