Мать из Гороховецкого района «забила» на выплату алиментов своим маленьким дочерям 4-х и 5-ти лет. У женщины накопился долг в размере 300 тысяч рублей. За то, что она упрямо игнорирует

Мать из Гороховецкого района «забила» на выплату алиментов своим маленьким дочерям 4-х и 5-ти лет. У женщины накопился долг в размере 300 тысяч рублей. За то, что она упрямо игнорирует родительские обязанности, ее арестовали на 10 суток. О случае рассказали в пресс-службе УФССП. Отец девочек обратился к судебным приставам за помощью. В итоге недобросовестную родительницу