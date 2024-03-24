В Суздале награждение победителей 29 российского анимационного фестиваля началось с минуты...

В Суздале награждение победителей 29 российского анимационного фестиваля началось с минуты молчанияНапомним, что в Суздале 22 марта 2024 года стартовал 29 фестиваль анимационного кино. Для показов в этом году задействовано более 500 площадок по всей стране, во Владимирской области их 70.Сегодня (24 марта 2024 года) награждение победителей анимационного фестиваля началось с минуты молчания.Участники почтили память погибших в теракте в Подмосковье.