Владимир присоединился к акции «Журавли» Сегодня с 20:00 по всей России проходит акция «Журавли» в...

Владимир присоединился к акции «Журавли»Сегодня с 20:00 по всей России проходит акция «Журавли» в память о погибших в теракте 22 марта.Она названа в честь одноимённой песни Муслима Магомаева. Именно в концертном зале, названном его именем, погибли люди.Первой проекция «Журавли» появилась на здании «Крокуса». Во Владимире птицы – символ бессмертия, светлой памяти – взмыли ввысь на уличных экранах."Эти скорбные дни мы проходим вместе – весь российский народ. Все соотечественники сопереживают семьям, потерявшим близких", - сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем телеграм-канале.Фото, видео: телеграм-канал "Авдеев. О важном"