Владимирская область в пятый раз примет участие в Международной акции Сад памяти Владимирская...

Владимирская область в пятый раз примет участие в Международной акции "Сад памяти"Владимирская область ежегодно участвует в международной акции «Сад памяти». Традиционно она пройдёт в мае.18 марта в России и за рубежом стартовал пятый сезон международной акции «Сад памяти». Её цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Акция проходит по поручению Президента России Владимира Путина, который посадил своё дерево памяти у Ржевского мемориала."В этом году отмечается 80-летие ряда событий, произошедших в 1944 году: снятие блокады Ленинграда, освобождение Великого Новгорода, Минска, Бреста, Одессы и других городов. Кроме того, акция направлена и на решение актуальных задач в сфере экологии – озеленение городов, восстановление лесных насаждений и сокращение углеродного следа", – сообщил региональный министр лесного хозяйства Евгений Малышев.Владимирская область активно участвует в Международной акции «Сад памяти». В 2023 году она была проведена в нашем регионе на 33 участках общей площадью 60,5 га.В лесном фонде и на землях населённых пунктов 1,9 тыс. волонтёров Победы, студентов, школьников, сотрудников администраций муниципальных образований и промышленных предприятий, работников лесного хозяйства и неравнодушных жителей высадили 253,8 тыс. сеянцев и саженцев.В этом году мероприятия «Сада памяти» планируется провести в апреле-мае.Министерство лесного хозяйства приглашает всех неравнодушных граждан принять в них участие. Информация об акции будет размещена на сайте и соцсетях ведомства.Фото: freepik.com