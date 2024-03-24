Владимирской области выделят более 80 миллионов рублей на лекарства от гепатита С
Премьер-министр...
Владимирской области выделят более 80 миллионов рублей на лекарства от гепатита С
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на закупку лекарств против гепатита С регионам будет выделено по 4,5 млрд рублей в 2024, 2025 и 2026 годах.
С помощью федерального финансирования будут закуплены лекарственные препараты для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением.
Владимирская область в рамках федерального финансирования в 2024 году получит 8 073 700, в 2025 году - 27 569 700, в 2026 году - 27 256 000. За 3 года в регион поступит — 82 899 400.
Всего же план включает в себя мероприятия, направленные на борьбу с этим серьезным заболеванием, до 2030 года.
Кроме того, в феврале было подписано распоряжение о распределении более 360 млн рублей на транспортировку в регионы лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниям.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; freepik.com