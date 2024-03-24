Владимирской области выделят более 80 миллионов рублей на лекарства от гепатита С Премьер-министр...

Владимирской области выделят более 80 миллионов рублей на лекарства от гепатита СПремьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на закупку лекарств против гепатита С регионам будет выделено по 4,5 млрд рублей в 2024, 2025 и 2026 годах.С помощью федерального финансирования будут закуплены лекарственные препараты для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением.Владимирская область в рамках федерального финансирования в 2024 году получит 8 073 700, в 2025 году - 27 569 700, в 2026 году - 27 256 000. За 3 года в регион поступит — 82 899 400.Всего же план включает в себя мероприятия, направленные на борьбу с этим серьезным заболеванием, до 2030 года.Кроме того, в феврале было подписано распоряжение о распределении более 360 млн рублей на транспортировку в регионы лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниям.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; freepik.com