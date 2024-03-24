МЧС поделилось с жителями Владимирского региона мерами безопасности во время половодья.

Во Владимирской области полным ходом идёт подготовка к весеннему половодью. В области возможного затопления могут оказаться 25 населённых пунктов, а совсем отрежет около 32.Для снижения потерь во время половодья МЧС России рекомендует соблюдать ряд правил:Спасать тонущего лучше всего с учётом течения, а также хорошим вариантом будет дать плавающий предмет и позвать на помощь.Для устранения угрозы подтопления надо заранее сделать уплотнения в окнах и дверях подвалов и первых этажей, предусмотреть выход для животных.Заготовить мостки, доски и опоры для организации подхода к дому, а также собрать все необходимые при эвакуации вещи.