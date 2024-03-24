МЧС поделилось с жителями Владимирского региона мерами безопасности во время половодья.
Во Владимирской области полным ходом идёт подготовка к весеннему половодью. В области возможного затопления могут оказаться 25 населённых пунктов, а совсем отрежет около 32.
Для снижения потерь во время половодья МЧС России рекомендует соблюдать ряд правил:
Спасать тонущего лучше всего с учётом течения, а также хорошим вариантом будет дать плавающий предмет и позвать на помощь.
Для устранения угрозы подтопления надо заранее сделать уплотнения в окнах и дверях подвалов и первых этажей, предусмотреть выход для животных.
Заготовить мостки, доски и опоры для организации подхода к дому, а также собрать все необходимые при эвакуации вещи.