Во Владимире установят памятник Александру Сергеевичу Пушкину В администрации города Владимира...

Во Владимире установят памятник Александру Сергеевичу ПушкинуВ администрации города Владимира прошло совещание под руководством главы города Дмитрия Наумова по установке памятника Александру Сергеевичу Пушкину в одноименном парке.Создателем скульптуры станет Игорь Черноглазов. По словам автора, Владимир был для поэта местом, через которое он проезжал из Москвы в Болдино, поэтому на композиции великий русский поэт представлен в движении, проходящим через мост.Как отметили на совещании, скульптура вместе с фундаментом не будет превышать параметров, установленных законом для малых архитектурных форм и парковых скульптур, вопрос по установке можно будет решить без дополнительных и затяжных по времени обсуждений и согласований.Дмитрий Наумов сказал, что представленная скульптура, по мнению специалистов, гармонично впишется в парковое пространство, и поручил решить вопрос по ее установке в сжатые сроки. Оплату изготовления и доставки бронзовой скульптуры взял на себя благотворитель.В настоящий момент задача администрации, согласовать и подготовить площадку под установку памятника, а также произвести дополнительное благоустройство территории парка.Напомним, что в 2024 году в России будет отмечаться 225-летие со дня рождения поэта.Фото: официальна группа "ВКонтакте" Пушкин Александр Сергеевич