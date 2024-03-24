Во Владимирском областном суде утверждены правила пребывания посетителей Приказом председателя...

Во Владимирском областном суде утверждены правила пребывания посетителейПриказом председателя Владимирского областного суда утверждены Правила пребывания посетителей во Владимирском областном суде.Документ содержит разделы: общие положения, организация допуска посетителей в здание суда, меры безопасности и ответственность посетителей суда. Охрану порядка в здании, а также допуск в суд осуществляют судебные приставы.В целях обеспечения безопасности судей, сотрудников аппарата суда и иных лиц, находящихся в здании и помещениях суда, приставы применяют технические средства охраны и досмотра.Правила направлены на:реализацию конституционного права граждан на судебную защиту;обеспечение установленного порядка деятельности суда;поддержание общественного порядка в здании суда и осуществление его охраны;обеспечение прав граждан на охрану жизни и здоровья, в том числе безопасности судей, присяжных заседателей, работников аппаратов суда и иных участников судебного процесса;обеспечение гласности и открытости судопроизводства, реализацию права на доступ к информации о деятельности суда;обеспечение уважительного отношения посетителей суда, судебных приставов, судей и работников аппарата суда друг к другу.Правилами предусмотрен перечень предметов, запрещенных к вносу в здание суда. А также установлен порядок допуска в суд представителей СМИ и проведения фото- и видеосъемки в здании суда.Ознакомиться с полным перечнем правил можно на сайте областного судаФото: Владимирский областной суд