Жители городов Владимирской области приносят свечи и цветы к памятникам и мемориалам, чтобы почтить память погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле» во время теракта. 24 марта Владимир

Жители городов Владимирской области приносят свечи и цветы к памятникам и мемориалам, чтобы почтить память погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле» во время теракта. 24 марта Владимир Путин объявил днем общенационального траура. Владимирцы несут цветы, венки, игрушки к Вечному Огню и мемориалу «Скорбящие ангелы» на Октябрьском проспекте. На административных зданиях приспущены флаги. Ковровчане чтят память