Билл Гейтс имел репутацию тихони и скромника. Однако, отойдя от дел, бывший крупнейший акционер Microsoft решил исправить неверное мнение общества о себе. Миллиардер выбрал для этого ночной клуб в Майами.

Билл Гейтс имел репутацию тихони и скромника. Однако, отойдя от дел, бывший крупнейший акционер Microsoft решил исправить неверное мнение общества о себе. Миллиардер выбрал для этого ночной клуб в Майами.63-летнего Билла Гейтса журналисты застали на танцполе одного из клубов. Миллиардер весьма энергично танцевал в окружении пяти красоток. Хореогрфическую композицию в исполнении основателя Microsoft засняли на видео и выложили в Сеть.Пользователи на удивление лояльно отнеслись к загулу пожилого миллиардера. Они решили, что скромняга отлично поработал и теперь может расслабиться. Более того, многие порадовались завидной форме Билла Гейтса, который может плясать до часа ночи без ущерба для своего здоровья, передает .