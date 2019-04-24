Районным менеджером назначили экс-главу города Голицино

Районным менеджером назначили экс-главу города Голицино24 апреля исполняющим обязанности главы администрации Александровского района назначили 47-летнего экс-главу города Голицино Одинцовского района Московской области.Александр Дудоров будет руководить Александровским районом до следующих выборов депутатов райсовета. По информации Зебры ТВ, они пройдут осенью 2020 года.Александр Дудоров родился в Мордовии, окончил пограничное училище в Голицино, служил в рядах Вооруженных сил РФ в нескольких регионах страны.Напомним, 23 апреля в отставку ушёл Игорь Першин, который занимал должность главы района последние пять лет. Его позвали на работу в «Газпром межрегионгаз Владимир».