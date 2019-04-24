Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы. Он подчеркнул, что каждый авианосец представляет собой сто тысяч тонн международной дипломатии.

Американские авианосцы в Средиземном море – это сигнал для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман.По его мнению, эти корабли вместе с дипломатическим диалогом должны показать России, что она должна "прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру". Как сообщает РИА Новости, Хантсман подчеркнул, что каждый авианосец – это "сто тысяч тонн международной дипломатии".23 апреля две авианосные группы ВМФ США приступили к совместным операциям в Средиземноморье. В состав группировки входят более 130 самолетов, десять кораблей, включая авианосцы Abraham Lincoln и John C. Stennis, а также девять тысяч моряков и морпехов.