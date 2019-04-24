Лидер испанской Ла Лиги Барселона приблизилась к завоеванию очередного чемпионского титула. В матче 34 тура каталонцы обыграли в гостях Алавес 2:0.

Лидер испанской Ла Лиги "Барселона" приблизилась к завоеванию очередного чемпионского титула. В матче 34 тура каталонцы обыграли в гостях "Алавес" 2:0."Алавес" оказал серьезное сопротивление. "Барса" смогла распечатать ворота Фернандо Пачеко только во втором тайме. Сначала Карлес Аленья использовал выход один на один, а затем Луис Суарес реализовал пенальти. Очень хотел забить Лионель Мессии, но его удар пришёлся в штангу."Барселона" выиграла 2:0 и уверенно лидирует в чемпионате. В 34 встречах каталонцы набрали 80 очков. Теоретически их может догнать "Атлетико", у которого 68 очков в 33 встречах.