Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что подтолкнуло студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.

Выступая на Международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что подтолкнуло студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.Унижение, по словам Бастрыкина, стало главной причиной, побудившей Рослякова на жестокий и хладнокровный расстрел своих сверстников, передает РИА Новости."Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат".Глава СК призвал молодежь адекватно реагировать на добрые дела, разделять хорошие и плохие поступки, "поощрять нравственное и положительное поведение".17 октября 2018 года студент IV курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. В результате погиб 21 человек, включая самого Рослякова. Он покончил с собой. Позже подруга молодого человека сообщила, что юноша хотел отомстить одногруппникам, которые над ним издевались.